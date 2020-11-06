丹麦称发现变异新冠病毒“貂传人” 拟扑杀全国所有养殖貂

哈通社/哥本哈根/11月6日 —— 据新华社报道，丹麦政府宣布，鉴于该国已出现多起貂将变异的新冠病毒传给人的案例，政府决定扑杀国内所有养殖貂，并对貂养殖场较多的7座城市实施更严格的防疫限制措施。

丹麦卫生大臣马格努斯·霍伊尼克5日晚间在新闻发布会上说，卫生部门获知新冠病毒从貂传给人已有一段时间，国家血清研究所调查发现，丹麦首例“貂传人”病例可追溯至今年8月。目前已确认有12人被貂传染一种变异的新冠病毒，所幸感染者没有出现严重症状。不过，病毒发生变异可能对在研新冠疫苗效果产生影响。

霍伊尼克还宣布，将对丹麦主要貂养殖地日德兰半岛北部的7座城市实施更严格的防疫限制措施，包括暂停公共交通服务、强烈建议区域外人员不要进入、禁止餐饮场所提供堂食服务、鼓励所有“高风险地区”居民进行核酸检测等。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森4日宣布，将在接下来几周内扑杀国内所有养殖貂。国家血清研究所同一天表示，丹麦已向世界卫生组织通报了相关情况。

丹麦是世界上最大的貂皮生产国之一，现有约1100个貂养殖场，饲养约1700万只水貂。“扑杀令”将对该国貂皮产业造成重大打击，丹麦政府已制定相关补偿计划。该国商贸部门预计，对貂养殖业的相关赔偿和补助将超过100亿丹麦克朗（约合105亿人民币）。