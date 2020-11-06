参议院审议通过《欧亚经济联盟航运协定》

哈通社/努尔苏丹/11月6日 ——据参议院（议会上院）消息，参议院全体会议5日审议通过《欧亚经济联盟航运协定》，将提交总统签署。

工业和基础设施发展部副部长别热克·卡玛利耶夫在会上表示，《航运协定》旨在简化船舶在欧亚经济联盟国家内河航道过境航行的审批程序，包括将船舶过境申请的审批期限缩短为10天，并由授权机构出具许可证书。

据他介绍，《航运协定》有助于提升哈萨克斯坦里海阿克套港和库雷克港的过境运输潜力。《航运协定》缔约国中，只有俄罗斯拥有可供船舶过境航行的内河航道。目前，获得由俄政府颁发的船舶过境许可需要3-6个月，从黑海港口向哈萨克斯坦里海港口运送过境货物需通过伏尔加河-顿河运河航道实现。由于只有哈国航运企业能够按照简化程序在俄罗斯内河航道航行，非欧亚经济联盟成员的环里海国家（伊朗、阿塞拜疆、土库曼斯坦）有意与哈国航运企业开展合作，从哈里海港口向黑海港口运输货物。

卡玛利耶夫表示，随着《航运协定》生效，到2025年，每年通过俄内河航道的过境货运量有望提高至25-30万吨。未来，哈萨克斯坦航运企业不仅可以在额尔齐斯河流域航行，还将进入鄂毕河流域。此外，哈国将研究恢复阿克套港与俄罗斯阿斯特拉罕、伏尔加格勒等伏尔加河沿岸港口之间的内河航线。预计到2025年，可将该条航线的货运量提高至150万吨。