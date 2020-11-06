粮农组织：全球食品价格连续第五个月攀升

哈通社/罗马/11月6日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织5日表示，在谷物、食糖、乳制品和植物油的带动下，全球食品价格在十月份连续第五个月上扬。尽管产量预测下调，该组织预计今年全球谷物产量仍将创历史新高。

每月发布一次的 粮农组织食品价格指数 是衡量全球贸易最活跃的食品类商品国际价格变化的尺度。

谷物价格指数上涨主要归因于小麦价格的走强，一方面是由于出口供应量收缩，另一方面是由于阿根廷小麦生长条件不佳，而欧洲部分地区、北美和黑海地区持续的干旱天气也对冬小麦的生长带来了不利的影响。玉米、饲用大麦和高粱价格十月继续走高，只有大米价格出现下降。

植物油价格指数创下九个月新高。该指数的进一步上涨主要是由于强势的棕榈油和大豆油的价格。

乳制品价格指数显示，奶酪价格涨幅最大。10月的价格上涨反映出近期交货的紧张：亚洲和中东地区市场进口需求强劲。

食糖价指数10月份环比上升7.6％，主要是由于全球两大食糖生产国巴西和印度的产量预期较低。

肉类价格指数 10月份环比略下降0.5%，自今年1月连续第九个月下降，原因之一是中国决定禁止从德国进口猪肉产品导致德国猪肉价格下跌。同时，牛肉和禽肉价格也略有下调，羊肉价格在稳定的内需和低出口供应量的支撑下稳定上涨。

粮农组织当天同时发布的最新《谷物供求简报》显示，2020年世界谷物产量的最新预报数连续第二个月下调，主要原因是全球粗粮产量预期继续降低。全球粗粮产量的下调主要是由于在持续的恶劣天气影响下，欧盟和乌克兰进一步下调了玉米产量预期。

本月全球产量预报数中，玉米、小麦、大米的产量下调，而全球进口需求强劲，出口加速，因此库存量下降，尤其是在主要出口国。

最新得出的2020/21年度世界谷物库存量与利用量之比为31.1％，预示着新一季度全球供应前景仍然相对宽松。

粮农组织预测，2020/21年度全球谷物贸易量预报数比2019/20年度高出3.0%，所有主要谷物贸易量预计均会上涨，其中，幅度最大的是粗粮，较上一年度贸易量预计增长4.7%。