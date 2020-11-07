世卫组织总干事呼吁国际社会挽救生命与生计，共同结束疫情

哈通社/日内瓦/11月7日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞6日在日内瓦举行的例行记者会上表示，新冠病毒仍在全球肆虐，世界各国必须“抓住一切机会，一边应对疫情，一边总结经验和不断改进。”

谭德塞表示，“今年一月，世卫组织宣布新冠疫情构成‘引发国际关注的突发公共卫生事件’，这是世卫组织 最高级别 的预警，许多国家听到了我们的呼吁。”

谭德塞表示，这些国家与联合国机构紧密合作，根据世卫组织在2月4日发布的应对策略制定国家方案。“他们评估情况、分享数据和经验，将国家层面的公共卫生经验与第一线的实际情况有机结合”。

谭德塞表示，这些国家充分使用了世卫组织所建议的“行动内审查”（Intra-Action Review, IAR）机制，该机制旨在对国家和国家以下层面的新冠疫情应对工作进行定期审查，确保各国不会错过学习和改进的重要机会，以便更好地应对疫情。

该机制指导国家从“全社会、多机构”的角度，对疫情应对行动进行实时评估和反思，以确定当前的最佳做法、关键经验和所存在的差距，从而立即解决问题、改进正在进行的应对工作。

谭德塞表示，“行动内审查不仅能够帮助各国加强疫情应对工作，还有助于巩固公共卫生应急管理，改善长期健康安全。目前已有21个国家完成了这项审查，其他国家的审查工作正在计划中。”

“永远不会太晚”

谭德塞表示，“发生紧急情况之时，也是评估突发事件应急处置能力的最佳时机，在实际的应对工作中，能够清楚的发现哪些做法有效、哪些做法无效、哪些地方需要改进。”

谭德塞表示，无论一个国家当前的应急处置能力如何，都仍然可以“通过动员全政府和全社会的力量来扭转局势”。

谭德塞表示，“希望就在前方，现在必须加倍努力，抗击病毒。我们能够挽救生命和生计，一起结束这场疫情。”

泰国、南非与印尼卫生部长分享审查经验

近期刚刚完成“行动内审查”的泰国、南非和印尼卫生部长在今天的记者会上分享了各自的经验。

泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰国吸取了2003年应对“非典”时的经验，以确诊、隔离和治疗病例，以及追踪和隔离密切接触者为核心，开展了强有力的公共卫生应对行动。

阿努廷表示，“泰国将与相关各方合作，继续不断改进疫情应对工作。”

南非卫生部长穆凯兹（Zweli Mkhize）介绍了本国的疫情现状，以及该国如何利用“行动内审查”及时总结经验教训，改进下一步的工作方法。南非国家和地方各层面的相关人员均参与了审查工作，以确保正确的建议能够充分“纳入应对策略之中”，并得到有效落实。

穆凯兹表示，“新冠病毒依然在我们身边活跃存在，我们必须保持警惕，继续共同战斗。”

印度尼西亚卫生部长普特兰托（Terawan Agus Putranto）表示，该国基于“协调合作、风险宣传和增强社区权能”，开展了较为成功的应对行动。但他同时指出，印尼目前仍需加强防疫封锁措施的执行力度，并进一步让社区成为抗疫行动的主体。