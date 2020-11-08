世卫组织：欧美六国貂养殖场发现新冠病毒

哈通社/努尔苏丹/11月8日 —— 据中新社消息，世界卫生组织表示，全球已有6个国家报告养殖貂感染新冠病毒案例。

世卫组织在一份声明中称，“截至目前，丹麦、荷兰、西班牙、瑞典、意大利和美国已向世卫组织报告了养殖貂感染新冠病毒的案例”。

据此前报道，丹麦国家血清研究所表示，截至当地时间5日晚间，已确认12人感染变异新冠病毒，涉及5座貂养殖场。但丹麦《号外报》以丹麦斯塔滕斯研究所为消息源报道，6月至10月中旬，丹麦214人感染这种新冠病毒变种，其中200人在北日德兰岛。

北日德兰岛是丹麦主要的貂养殖地。丹麦是全球最大的貂皮生产国之一，现有约1100个貂养殖场，饲养约1700万只水貂。

世卫组织称，需要进一步的科学和实验室研究，以核实报告的初步发现，并了解这一发现在诊断、治疗和开发中的疫苗方面的任何潜在影响。 鉴于丹麦貂养殖场出现多起貂将变异新冠病毒传给人的病例，丹麦政府宣布宰杀国内所有养殖貂、北部7座城市“封城”。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫6日在记者会上说，世卫组织及其地区办事机构正在审视各地貂养殖场的生物安全，以避免出现“溢出”状况，即类似于发生在丹麦的新冠疫情。