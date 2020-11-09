哈萨克斯坦褐煤出口居全球第三位

哈通社/努尔苏丹/11月9日 -- 据哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）发布数据，2019年，哈萨克斯坦跻身全球前十大硬煤出口国；褐煤出口居全球第三位，仅次于印度尼西亚和俄罗斯。

2020年1-8月，受疫情影响，哈出口煤炭（含硬煤和褐煤）约1620万吨，同比下降6.3%；出口额2.469亿美元，在哈主要出口原材料商品中列第七位。其中，出口硬煤1405万吨，下降10.2%；出口褐煤214万吨，增长32.2%。

哈煤炭主要出口目的国包括俄罗斯（1340万吨，占比82.8%）、乌兹别克斯坦（120万吨，7.4%）、乌克兰（53.28万吨，3.3%）、吉尔吉斯斯坦（46.79万吨，2.9%）、白俄罗斯（39.08万吨，2.4%）和中国（16.54万吨，1%）。煤炭出口均价为15美元/吨，同比下降21.3%，大大低于全球煤炭市场均价（44.5美元/吨）。

1-8月，哈煤炭产量7170万吨，下降0.2%。煤炭进口48.37万吨，增长7.6%。煤炭消费5600万吨，增长1.8%。

【 编辑：木合塔尔·木拉提 】