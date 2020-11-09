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    12:15, 09 11月 2020 | GMT +6

    另一班“最守纪律”航班自美因河畔法兰克福飞抵努尔苏丹

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    哈通社/努尔苏丹/11月9日--据努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场新闻处消息，11月8日晚至9日凌晨，有4班国际航班飞抵努尔苏丹市，共有463名乘客。

    其中30名乘客没有PCR检测证明，这些乘客将被送至统一隔离检测中心进行隔离，并接受PCR检测。若检测结果呈阴性，旅客将可离开隔离设施回家，若检测结果呈阳性，则旅客将被送到传染病医院接受治疗。

    11月7日22:05自美因河畔法兰克福飞抵努尔苏丹的航班被认为是“最守纪律航班”，该航班共有46名乘客，全体乘客均持有PCR检测阴性证明。

    2020年10月27日，哈萨克斯坦国家首席卫生医生叶尔兰·基亚索夫发布最新入境防疫限制措施。根据最新决议，所有入境旅客都必须出示入境前72小之内有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，5岁以下的儿童除外，但其陪同人员必须出示有效证明。

    值得一提的是，国际过境旅客禁止离开过境区。

    航空公司负责人不应允许非哈萨克斯坦籍乘客在没有PCR检测证明的情况下登机。

    抵达哈萨克斯坦的本国公民，以及持有哈萨克斯坦居留证的外国公民在没有PCR检测证明的情况下，必须在定点隔离医院进行为期7天的隔离，并接受PCR检测。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    社会保障 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输 交通
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