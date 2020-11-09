另一班“最守纪律”航班自美因河畔法兰克福飞抵努尔苏丹

哈通社/努尔苏丹/11月9日--据努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场新闻处消息，11月8日晚至9日凌晨，有4班国际航班飞抵努尔苏丹市，共有463名乘客。

其中30名乘客没有PCR检测证明，这些乘客将被送至统一隔离检测中心进行隔离，并接受PCR检测。若检测结果呈阴性，旅客将可离开隔离设施回家，若检测结果呈阳性，则旅客将被送到传染病医院接受治疗。

11月7日22:05自美因河畔法兰克福飞抵努尔苏丹的航班被认为是“最守纪律航班”，该航班共有46名乘客，全体乘客均持有PCR检测阴性证明。

2020年10月27日，哈萨克斯坦国家首席卫生医生叶尔兰·基亚索夫发布最新入境防疫限制措施。根据最新决议，所有入境旅客都必须出示入境前72小之内有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，5岁以下的儿童除外，但其陪同人员必须出示有效证明。

值得一提的是，国际过境旅客禁止离开过境区。

航空公司负责人不应允许非哈萨克斯坦籍乘客在没有PCR检测证明的情况下登机。

抵达哈萨克斯坦的本国公民，以及持有哈萨克斯坦居留证的外国公民在没有PCR检测证明的情况下，必须在定点隔离医院进行为期7天的隔离，并接受PCR检测。

【编译：阿拉依】



