能源部长介绍哈萨克斯坦根据欧佩克+协议开展的工作

哈通社/阿克套/11月9日--据哈萨克斯坦能源部新闻处消息，哈萨克斯坦能源部长努尔兰·诺海耶夫在对曼格斯套州进行工作访问期间，参观了“Ozenmunaygaz”和“Zhetybaimunaigas”油田的多项设施。

在访问“Ozenmunaygaz”油田期间，能源部长熟悉了多相泵机组、地下设备维修和诊断车间、初步排水装置、油田设备维修部门和技术通讯部门的工作。

在访问“Zhetybaimunaigas”油田期间，部长参观了生产部门以及该油田的博物馆。

此外，能源部长还参观了哈萨克天然气加工厂，该工厂主要加工天然气、伴生石油气和凝析气。该工厂生产商业天然气气、液化石油气（LPG）、加热燃料和碳氢化合物溶剂。

在与石油公司员工的会议上，能源部长谈到了大流行对哈萨克斯坦石油工业的影响。

2020年，哈萨克斯坦的石油生产计划从9000万吨减少到8500万吨，导致石油生产和石油服务公司的工作量减少。哈萨克斯坦政府已采取了许多行政和税收措施来支持这些公司。

部长还对大流行期间捐赠救护车、提供药品和为患者组织病床的石油公司和工作人员表示感谢。

此外，能源部长谈到了哈萨克斯坦在欧佩克+协议框架内开展的工作。

能源部长表示：“哈萨克斯坦与欧佩克+紧密合作。大流行对人类活动的各个领域都做出了重大调整，石油行业也不例外。得益于石油出口国的协议，我们得以在石油和石油产品市场中保持平衡，并防止某些领域的紧急关闭。2020年对整个石油行业来说都是一个考验，但在共同的努力下，市场的供需平衡正在逐步恢复。我要感谢哈萨克斯坦石油行业的所有工人所做的工作。由于我们的共同努力，我们能够避免对我国的燃料和能源综合体造成负面影响。”

【编译：阿拉依】