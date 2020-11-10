哈萨克斯坦再次禁止出口废纸

哈通社/努尔苏丹/11月10日 -- 今年6月，哈萨克斯坦曾短暂地允许出口废纸。废纸回收企业认为，本地回收企业无法及加工处理，因此有必要继续出口废纸。但取消废纸出口禁令影响了废纸加工企业的业务。

2019年3月，哈萨克斯坦开始禁止向所有国家出口废纸，禁令实施为期两年。2020年7月，这一禁令被暂停，当时废纸回收量开始超过本地企业的处理能力，加工企业和回收企业的仓库出现了废纸过剩。

包装企业则表示反对这个决定。现在，出口废纸的禁令又开始生效了。

哈萨克斯坦包装工协会主席巴特尔别克·阿乌巴克罗夫说，如果禁令被解除，重新开放原材料出口市场，将对投资环境产生负面影响。企业需要明确授权机构的立场。现在重要的是为双方做出一个折衷的解决方案，因为游戏规则的稳定性和市场的吸引力是投资者的重要参考信号。因此，这个决定必须是平衡的。最理想的解决方案之一可能是配额机制，该机制应调节出口回收原材料的数量。

阿乌巴克罗夫提议成立一个由哈副总理罗曼·斯卡利亚尔担任主席的工作小组。该小组应由来自工业和基础设施发展部、贸易和一体化部、NPP Atameken和工业协会的代表加入。工作组的主要任务是制定一个配额机制。

哈萨克斯坦每年有数十亿张废纸，20多万吨废纸被回收加工，生产2.5亿多平方米的瓦楞纸产品(也可被回收利用)，而且在不久的将来，政府计划大幅提高加工能力。

据哈萨克斯坦包装协会预测，2020年包装产品产量增长将超过20%(达800亿坚戈)。这些数十亿美元的产品是用许多人认为是垃圾的原材料制造的。

此外，加工厂也在扩大产能，将在今年第四季度和2021年第一季度推出新生产线。产能的增加将使废纸需求进一步增加至每月6千吨。

2020年1 - 9月，纸张及纸制品产量比2019年同期增长15.1%，达到599亿坚戈。尤其是疫情期间，民众对纸制品的需求急剧增加。需求增加了，供应也增加了。生产指标的增长如下:

纸盒、瓦楞纸箱、纸袋的产量增加了19.2%；

厕纸产量增长16.7%；

纸巾产量增长6.6%。

同时，今年没有对纸张和纸制品的生产进行投资，先前投资的项目正在实施中。因此，2020年1-9月纸张、纸制品也投资额较2019年同期减少50.4%。

此外，根据converters的数据，2020年1-8月，纸张和纸制品的出口额达到2940万美元，与2019年1-8月相比增长了3.4%。与去年同期相比，2020年8个月的纸和纸制品生产的税收减免增加了6.9%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】