哈卫生部代表出席世界卫生大会续会 介绍防疫成果

哈通社/努尔苏丹/11月10日 -- 哈萨克斯坦卫生部代表团出席了11月9日以在线视频模式举行的第73届世界卫生大会续会。

卫生部合作与一体化司司长古莉娜尔·穆罕诺娃在会上进行了发言，向与会各方介绍了哈萨克斯坦在防控COVID-19疫情传播方面采取的一系列措施。

她表示，哈萨克斯坦成立了隶属于卫生部的一个专项工作组，主要负责预测新冠病毒在中短期内的感染发生率并制定相应应对策略，并建立了评估传染情况的科学标准，以此判断何时强化或简化限制措施。

哈国通过研发«Covid-19监控中心»和«Saqbol»移动程序，使用QR码对出入境人员感染情况进行调查，以确保对疫情蔓延状况的及时掌握。目前还在开发另一款名为«Zertteu»的移动程序。

为了防止感染扩散，哈国在边境检查站加强了卫生检疫和移徙控制。

与此同时，哈国继续大力提升PCR检测力度，截至目前已进行了超过360万例检测，每日检测量达到7.1万次以上。

哈国各地都组建了流动监察组，负责监督当地对疫情防控检疫措施的执行和遵守情况。

为了监控检疫措施的遵守情况，在该国所有地区都建立了流动监察小组，以进行突袭和查明违反检疫要求的人。

穆罕诺娃强调，哈政府在疫情防控方面采取的一系列适当的措施，对防治Covid-19的扩散起到了有效的作用。

据悉，本次世界卫生大会续会将于11月14日闭幕。

世界卫生大会是世卫组织最高决策机构，负责审议世卫组织总干事工作报告、世卫组织预算报告等。

【编译：木合塔尔·木拉提】