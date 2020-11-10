上合峰会：托卡耶夫提议成立疾病防控区域中心和信息安全中心

哈通社/努尔苏丹/11月10日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在上海合作组织峰会上呼吁各成员国元首注重关注一些重要问题。

托卡耶夫总统在会上指出，上合组织在抗击新冠疫情负面影响期间展现了协调努力方面的实力。

“俗语‘患难见真情’可以清楚的描述疫情期间的上合组织各成员国之间的合作精神。相互提供人道主义援助和互派专家对我们各国疫情形势的恢复稳定发挥了重要作用。哈萨克斯坦向提供援助的所有国家，其中俄罗斯和中国在疫情期间的积极合作和支持表示感谢。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，全球仍然面临着长久的疫情抗击战。

“我们很清楚疫情对人们健康和组织成员国经济带来的影响。今天要通过的抗击疫情联合行动方案将是我们对时间考验的回应。哈方在此认为，在世卫组织的号召下应成立疾病与生物安全防控区域中心。”托卡耶夫说。

此外，哈萨克斯坦总统还呼吁成立信息安全中心。他强调，全球当前仍然面临着三股势力（分裂主义、恐怖主义和极端主义）的威胁。

“在社会和经济领域的数字转化过程中，网络安全问题至关重要。因此，我们认为，应在上合组织地区反恐怖机构执行委员会框架下成立信息安全中心。”托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】