托卡耶夫总统呼吁上合组织成员国齐心协力解决共同问题

哈通社/努尔苏丹/11月10日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在上海合作组织成员国国家元首理事会视频会议上发表了总结讲话。

托卡耶夫总统说：“我们必须继续关注环境问题，以及这些问题对我们各国人民的社会经济发展产生的负面影响。因此，加强上合组织成员国有关部门在这一问题上的合作极为重要。应起草一份需要集体紧急解决的上合组织环境问题清单，这将使我们对该领域的状况有一个全面的了解。”

国家元首指出，今年是第二次世界大战结束以及联合国成立的75周年纪念。明年将是上合组织成立20周年。这些历史性里程碑提醒着我们，采取协调一致的方法来解决区域和全球问题至关重要。对外开放和专注于扩大国际伙伴关系的范围是上合组织有效性的保证。我们欢迎上合组织与包括联合国系统在内的其他国际组织签署合作备忘录。上合组织周年纪念是一个很好的机会，不仅可以庆祝该组织取得的重大成就，而且还可以发现其弱点，以吸取有益的经验教训。

托卡耶夫总统建议秘书处对上合组织的运作情况进行全面分析，并提出改进本组织机制和机构活动的具体建议。

“我们的人民对上合组织寄予厚望。他们期望本组织基于互让和对共同利益的考虑，进行卓有成效的合作，使我们能够承受当前的考验和未来的挑战，并改善人民的福祉。我呼吁上合组织成员国领导人更加紧密地团结在一起，以解决共同问题，增强组织精神。”国家元首总结道。

【编译：阿拉依】