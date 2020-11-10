联合国秘书长强调加快实现碳中和的必要性

哈通社/纽约/11月10日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯9日再次就推动更清洁、更绿色的未来发表讲话指出，尽管更多的政府和企业承诺到2050年实现碳中和，但世界仍远未达到这一目标。

他在“奔向零对话”（Race to Zero Dialogues）活动开幕式发表的视频讲话中表示，这一对话是一项全球运动的一部分，旨在动员企业、城市、地区和投资者支持净零碳排放，以遵守有关气候变化的 《巴黎协定》 。

古特雷斯报告说，到目前为止，欧盟、日本和韩国以及110多个其他国家已经做出承诺，而中国表示将在2060年实现这一目标。

还差很远

古特雷斯表示：“这意味着全球国内生产总值的50%和全球二氧化碳排放量的一半现在由净零承诺覆盖。在过去的一年里，公司净零承诺的数量增加了一倍多，达到1100多项。然而，我们离需要达到的目标还有很大距离。”

他说：“我们的目标是将气温上升限制在比工业化前水平高1.5摄氏度。今天，我们至少还在向3度行进。”

“奔向零对话”是12月12日《巴黎协定》周年纪念活动的一部分，那一天将举行气候雄心峰会。

这次以在线方式举行的对话活动于周一开始，原来计划配合本应在今年举行的联合国气候变化会议的开始，该会议被称为第二十六届缔约方大会，由于新冠大流行，会议不得不安排到明年举行。

古特雷斯表示，会议的“延期凸显了新冠大流行造成的混乱。这些对话强调，在我们努力从这一流行病的影响中恢复过来的时候，气候行动比以往任何时候都更加紧迫。”

雄心和行动

在接下来的10天里，本次对话活动将在网上举行，跨越多个时区，计划举办100多场在线活动。

会议按照不同的日常主题组织，涵盖运输、卫生、能源、工业、海洋和水以及粮食系统等关键部门。

古特雷斯向与会者发出呼吁，强调需要树立雄心和加强行动。

他说:“我敦促你们和你们所属的不同联盟的成员促进、发展和实施可信的脱碳计划。让你的供应链和合作伙伴在我将于12月12日《巴黎协定》五周年纪念日之际共同主办的气候雄心峰会之前及时加入这一行列。”



加快采取行动的必要性

古特雷斯称赞这些对话是应对气候变化所需合作的一个例子，并表示“我们正在朝着正确的方向前进，但我们需要更快的速度。”

然而，他警告说，“机会之窗正在关闭。”

古特雷斯强调，所有政府、城市、金融机构和私营部门都必须制定净零排放的过渡计划。

他说：“我们需要每个人承诺到2050年实现碳中和，并采取有利于人类和地球的气候行动。”