哈国国民在大流行期间开始更频繁地观看国内电视频道

哈通社/努尔苏丹/11月11日--«QAZAQSTAN»电视广播股份公司董事会主席拉扎特·塔讷斯拜在2020年阿斯塔纳媒体周上发表讲话时表示，在大流行期间，哈萨克斯坦国民开始更频繁地观看国内电视频道。

拉扎特说：«在大流行期间，我们也经历了巨大的变化。‘QAZAQSTAN’电视广播股份公司包括几个国家电视频道、广播电台以及地区电视频道。在隔离期间，我作为经理必须完成两项主要任务。首先是我们员工的安全，众所周知，我们的团队非常庞大。因此，我们尽可能的安排编辑部的员工进行远程办公，其他员工则轮班工作。我们的许多导演和编辑都积累了线上办公的经验。»

«但是，这并没有影响所有员工。因为我们始终面临着挑战，那就是向我们的观众提供经过验证的准确信息，并向他们提供优质的电视内容。在隔离期间，对经过核实的、真实的以及及时的信息的需求增加了。因此，在大流行期间，电视工作者的责任更重大了。例如，‘QAZAQSTAN’电视频道准备并播出了200个有关冠状病毒感染的视频。»公司负责人补充道。

据她介绍，在大流行期间，哈萨克斯坦国内电视频道的观看量增加了22％。

【编译：阿拉依】



