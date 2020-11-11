哈中跨境货运将采用新模式 尽可能减少人员接触

哈通社/努尔苏丹/11月11日 – 从中国运输至哈萨克斯坦的货物将采用新的模式。

据哈萨克斯坦国家收入委员会消息，应中方建议，哈中双方今后将在跨境货物运输过程中采用这种全新的模式。这一模式旨在尽可能的减少人员物理接触并强化防疫措施。

与此同时，新模式的正式落实还将为边境地区居民提供近200个工作岗位。

消息称，2020年8~10月期间，欧亚运输公司（Eurotransit）从中国向哈物流运输中心（TLC）完成了728趟货物运输，缴纳相应税费2.273亿坚戈，较去年同期其他企业数据有大幅提升。

值得一提的是，由于今年疫情导致的边境检疫规则的变动，哈中边境货物过境口岸«光明之路»过境点曾一度出现交通阻塞和排队情况。通过哈中双方相关部门的联合工作，目前这一问题已得到及时缓解。

哈方在«光明之路»口岸建立了物流运输中心（TLC）。中方车辆在哈中边境«光明之路»口岸哈方一侧的运输物流中心卸载货物，之后返回中方一侧，再由哈本国或外国运输车辆将货物运送至哈全国各地。 上述措施将使得大部分哈方车辆运输无需进入中方一侧，从而缓解«光明之路»口岸车辆积压问题。此外，自9月1日起，该口岸开始启用半挂式货车电子排队系统，在提升通关效率的同时进一步杜绝腐败土壤。

相关举措落实后，哈中边境货运口岸的车辆接待量提升了近4倍。同时还有效的减少了货运成本，促进与中国的贸易增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】