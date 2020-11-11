民族领袖呼吁增加学习哈萨克语的人数

哈通社/努尔苏丹/11月11日--哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在11日举行的民族和睦大会理事会会议上强调了学习国语的重要性。

首任总统在民族和睦大会理事会会议上说：“我们国家有5644个教学组织用国语授课。全国共有约3800所哈萨克语学校。与此同时，俄语仍然是国家组织和地方政府在与哈萨克语同等基础上使用的语言，这是宪法规定的。在精神文明复兴计划的框架内，哈萨克文学作品被译成联合国成员国的6种语言出版。这样做是为了在世界范围内推广哈萨克文学和文化。我们已将世界领先的知识领域的著作翻译成哈萨克语出版。这项工作仍在继续进行。”

首任总统认为，和平、和谐与团结一直以来都是国家政策的重点。正是因为有了这些价值观，我们才能发展，富强国家，为我们的人民创造更好生活的条件。这是各民族间运动领域中的原则立场，不会改变。大会应开展旨在团结哈萨克斯坦共同价值观的所有民族群体的工作。哈萨克语或将成为一个统一因素，进一步加强我们国家人民的团结。为了使其成为各民族之间交流的语言，有必要不断扩大并增加学习哈萨克语的人数。

“目前，全国有90个免费的哈萨克语培训中心。文化和体育部、教育和科学部应最大限度地提高国语学习系统的效率。我们必须创造条件，使每个儿童都能掌握国语，能熟练地阅读、书写和表达。这将使他们未来有机会在公共服务、经济等各个领域工作。”民族领袖总结道。

【编译：阿拉依】



