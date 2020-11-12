独联体旅游理事会讨论大流行后旅游业复苏问题

哈通社/努尔苏丹/11月12日 -- 独立国家联合体成员国旅游理事会会议11月10日以在线形式举行。

理事会成员在今年9月于塔什干举行的商业倡议周框架内总结了独联体国家旅游论坛的结果，讨论了COVID-19大流行对全球旅游市场的破坏性。

与会代表指出，恢复独联体空间的旅游业应是理事会的一项优先任务。 2021年，在这方面，决定组织定期交流经验，以采取适当措施减轻危机的后果并恢复旅游和旅行市场，并在理事会下成立工作组，以应对旅游业的挑战。

独联体国家的代表总体上批准了2021-2023年行动计划草案，该计划实施了2021-2030年旅游领域合作发展战略的实施，并讨论了与伟大卫国战争事件有关的跨境旅游路线的开发和实施。该方向已被确定为国际旅游合作领域的优先事项之一。已要求独联体执行委员会根据各国在其互联网资源上的提案来创建此类路由的列表。

会议还讨论了独联体国家使用电子签证，组织外国游客出入境免签证程序的问题。理事会成员同意乌兹别克斯坦关于授予«丝绸之路»国际旅游大学独联体国家在旅游领域的基本组织的地位的提议，并决定准备有关文件的草案，该草案将在下次会议上审议。

与会人员普遍批准了该委员会活动的报告草稿，并选举了该委员会的另一位主席。亚美尼亚经济部旅游委员会主席苏珊娜·萨法良成为主席。

决定于2021年在亚美尼亚举行独联体成员国旅游理事会的下一次会议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】