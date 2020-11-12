伊朗作家兼翻译家被授予二级友谊勋章

哈通社/戈尔甘/11月12日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，昨日在哈萨克斯坦驻伊朗戈尔甘大使馆举行了颁奖仪式，授予伊朗作家沙特哈姆·哈吉穆罕默德二级友谊勋章，沙特哈姆是研究哈萨克历史的学者，也是多部关于描写两国关系的文学著作的作者，还曾将哈萨克伟大诗人阿拜的诗歌和散文译成波斯语。

据此前报道，为表彰对加强国家间友好合作，以及宣传阿拜文化遗产做出的贡献，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2020年8月10日签署法令，向一批外国学者颁发二级友谊勋章。

沙特哈姆感谢哈萨克斯坦总统对他20年来致力于研究阿拜文化遗产的工作给予高度评价。他指出，伟大诗人阿拜以及哈萨克斯坦另一位著名的哲学家阿布·纳尔斯·法拉比的文化遗产，不仅属于哈萨克人、波斯人和阿拉伯人，也是属于全人类的。他祝愿他的历史故乡取得成功，并表示他将继续为发展哈萨克斯坦与伊朗的文化联系作出贡献。

随着哈萨克斯坦驻戈尔甘总领事馆阿拜文化中心的盛大开幕，活动继续进行。 哈萨克斯坦驻伊朗大使阿斯哈特•沃拉兹拜、伊朗戈勒斯坦省第一副省长、戈尔干市政府代表，以及当地的哈萨克族侨民代表出席了此次活动。

哈萨克斯坦驻伊朗大使详细介绍了现代哈萨克书面文学创始人阿拜的杰出著作，并强调了伊朗及东西部其他国家诗歌经典著作对阿拜作品的重大影响。

伊朗戈勒斯坦省第一副省长指出，庆祝今年的阿尔-法拉比诞辰1150周年和阿拜诞辰175周年特别重要，这有助于加强两国人民之间的友谊与合作。他还表示，在该省与哈萨克斯坦曼格斯套州建立的合作框架内，正在采取有效措施发展贸易、经济、文化和教育交流，医疗旅游。正在计划开通戈尔甘和阿克套之间的直航航班，在曼格斯套州实施戈勒斯坦省企业家的投资项目，以及联合开展文化和体育活动。

哈萨克斯坦驻伊朗大使在访问戈勒斯坦省期间，访问了该省哈萨克侨民的居住地，并会见了侨民代表。并向他们介绍了我国正在发生的积极变化，其移民政策以及向国外同胞提供的支持措施。

【编译：阿拉依】



