哈国在华参展食品企业收到多项合作提议

哈通社/上海/11月12日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，35家哈萨克斯坦食品领域公司参加了在上海举行的第三届中国国际进口商品展览会（CIIE 2020）。该展览于今日结束。

哈萨克斯坦馆于11月6日在上海展览会上正式开幕，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特•苏勒坦诺夫、哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫、外贸组织代表，以及普华永道国际咨询公司的合作伙伴在开幕上发表了欢迎辞。30多个官方外国代表团参加了开幕式。

今年，由于受COVID-19大流行影响，展览会上只展示了产品样品，无法进行品尝。但是，这并不妨碍公司代表使用BizConf、VooV和WeChat等平台以线上模式与潜在合作伙伴进行有针对性的谈判。

1000多家中国公司的代表参观了哈萨克斯坦馆，包括大型食品分销商和进口商，大型超市和连锁饭店的代表。潜在的买家收到了带有哈萨克斯坦产品详细说明的目录。

参加今年的中国国际进口商品展览会的35家哈国公司是由哈萨克斯坦贸易和一体化部于今年7月推出的出口加速计划的参与者。“QazTrade”贸易政策发展中心是促进哈萨克斯坦产品出口的代理商。普华永道国际公司将提供专家协助和支持。

中国合作伙伴有机会了解以下类别的哈萨克斯坦产品：1）面粉工业、淀粉及淀粉产品； 2）盐； 3）饮料； 4）鱼类、肉类和罐头肉； 5）乳制品； 6）糖果和蜂蜜； 7）植物油； 8）调味料。

今年参展的哈国公司在全面筹备过程和必要营销工作方面与以往有所不同，“QazTrade”贸易政策发展中心提前在微信和微博平台上的官方渠道上开展了营销活动，吸引潜在的中国合作伙伴。通过在中国行业杂志和商业协会进行有针对性的电话销售和广告促进了产品的推广。

因此，每家参加展览的哈萨克斯坦公司平均都会收到10至30个潜在的B2B中国合作伙伴的联系方式。

中国公司和消费者一直以来都对肉类和蔬菜肉等家用有机产品感兴趣。由于在展览会上展示了高质量的国内产品，因此，很多企业收到了多项合作提议：“Kostanay Flour Milling Company”公司与“Jiu San Group”公司就购买非转基因葵花籽油达成初步协议；“Shandong Ju He Yi”公司有意与“Rybprom”公司签署合作备忘录，以购买新鲜冷冻鱼；“CPU Supply Chain Management”公司准备与“Meat processing and service”公司签署协议，以购买一批肉。

此外，中方建议在中国成立合资企业或代表处，以销售肉类；“Kunlunke business management”有限公司也准备从“Meat processing and service”有限责任公司处首次购买牛肉，并向中国消费者介绍哈萨克斯坦制造商的天然产品。哈萨克斯坦肉类的优点是不含任何化学添加剂，是一种环保产品。

这些只是展览的初步结果。所有收到的业务联系的公司将在普华永道专家的积极支持下进行进一步的谈判。

此外，正在逐步开展工作，以将哈萨克斯坦国内商品引入中国的零售连锁店和市场。

【编译：阿拉依】