前三季度哈萨克斯坦主要进出口产品价格变动信息

哈通社/努尔苏丹/11月12日 – 战略规划和改革署国家统计局公布了2020年前三季度哈萨克斯坦主要进出口商品的价格变动情况。

数据显示，哈萨克斯坦出口商品价格2020年9月较2019年12月下降了8.6%，进口价格增长了3.3%。

报告显示，出口产品方面，统计期内石油的出口供应价格环比上涨3.1％，锌下上涨13.4％，铅下上涨8.9％，黑色和有色金属上涨8.5％，铜上涨6.4％，铁合金上涨1.6％。同时，煤炭下降6.3％。

小麦价格上涨了0.4％、谷物价格上涨15.3%，而大米价格下降2.1%、大麦价格下降0.1％、羊毛价格下降0.4％

在进口产品方面，蔬菜价格环比上涨8.8%、水果和坚果上涨6.6%、植物油上涨6.2%、砂糖上涨5.4%、咖啡上涨1.7%、茶叶1.4%、家禽上涨0.7%，而烟草价格下降了5.8％、可可粉下降7.7％，大米下降4.7％。

鞋类价格上涨5.8％、木材价格上涨1.5％、医药产品价格上涨0.7%、汽车和配件价格上涨0.2%、皮革原料价格上涨1%，而建筑材料价格下降0.5％。