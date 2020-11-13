哈生态环境部门提议打造统一的生态平台

哈通社/努尔苏丹/11月13日 -- 哈萨克斯坦环境组织协会的董事会主席艾古莉·索洛维娃提议建立一个专门的统一生态数字平台，以落实«绿色»能源。

索洛维娃表示，应建立一个可访问的数据库，提升数据透明度，便于监测和分析。这是一个重要的平台。

另一个重要的流程是引进现有的最佳技术(BAT)。BAT原则的主要任务是提高本国企业在国际市场上的竞争力。欧洲国家的实践已经证明，引进最佳技术是减少对自然资源的负面影响最有效的方法。

索洛维娃介绍，根据新的环境法规，第一类企业应在2025年之前引进BAT。据统计委员会统计，哈萨克斯坦约有2.5万家企业属于第一类。这些企业来自炼油、采油工业、热力发电、采矿和冶金工业。

国际绿色技术和投资项目中心NJSC BAT局的专家赛力克·努尔科诺夫在会议上说，环境法规委员会已经批准了97家企业从事这项工作，其中50家属于第一类大型对象，需要接受强制性实地检查。它们造成了80%的污染。剩下的47家企业将会受到严格的审查。

参议院议员包尔詹·朱马古洛夫认为，哈国的能源部门是污染物排放的最大来源，约占哈萨克斯坦总排放量的40%。他表示，国家将以14个发电厂开始向BAT过渡，这些电厂约占全哈大气污染物排放总量的30%。

据国际绿色技术和投资项目中心NJSC的BAT局称，这一机制已在39个经合组织国家以及白俄罗斯、中国和俄罗斯广泛应用。

【编辑：木合塔尔·木拉提】