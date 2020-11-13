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    08:35, 13 11月 2020 | GMT +6

    欧盟承诺拨款支持世卫组织新冠疫苗公平分配计划

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    哈通社/努尔苏丹/11月13日 -- 新冠疫苗研制成功后，确保每个国家的人民公平获得疫苗至关重要。欧洲国家和比尔及梅琳达盖茨基金会宣布，将拨款数亿美元，资助世界卫生组织领导的公平分配冠病疫苗计划，让贫困国家的人民也能快速地接种疫苗。

    新冠疫苗全球获取保障机制，法国和欧盟委员会各承诺拨款一亿欧元，西班牙5000万欧元，而由比尔盖茨夫妇创立的基金会则承诺7000万美元。

    梅琳达盖茨表示，5000万美元将用来为低收入国家购买疫苗，另外的2000万美元则用在新疫苗的研发工作上。
    法国总统马克龙在巴黎和平论坛上指出，潜在疫苗必须成为全球公共产品，呼吁各国加强基本医疗系统，以对抗疫情。
    受疫情重创的韩国，正在同包括美国辉瑞制药厂在内的全球制药公司进行最后协商，以确保在今年取得足够的疫苗供应让全国六成的人口接种。

    韩国政府已拨款一亿5400万美元初步采购6000万剂疫苗对抗疫情。
    拥有丰富疫苗制造经验的古巴，目前有两种潜在冠病疫苗，分别进入第一和第二阶段的临床试验，并且获得世卫的认可。不过，相较于中国、美国和英国等国家，古巴的进度比较慢。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒 欧盟
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