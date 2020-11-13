哈萨克斯坦与阿富汗两国卫生部长举行线上会晤

哈通社/努尔苏丹/11月13日--据哈萨克斯坦卫生部新闻处消息，11月12日，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔与阿富汗伊斯兰共和国卫生部长艾哈迈德·奥斯曼尼举行了线上会议，讨论双边合作问题。

会议开始时，哈卫生部长向在喀布尔大学恐怖袭击中遇难者的家属和朋友表示慰问，并祝愿受害者早日康复。

哈卫生部长指出，在相互尊重和互信的基础上，哈萨克斯坦-阿富汗在卫生领域合作的重要性。在大流行遍及世界的大背景下，这一点变得尤为明显，只有共同努力，才能克服这一大流行病，取得胜利。

阿列克谢·崔表示：“我们的目标是大力推动两国之间在医疗保健领域的互动，并使两国之间的合作提升到一个新的水平。”

哈卫生部长还提议在医疗保健领域加强与阿富汗伊斯兰共和国的合作，例如改善医疗保健、协助改革公共卫生系统、人力资源开发、医学教育和科学、高级培训、制药、医疗旅游、电子保健等领域。

阿富汗卫生部长对哈卫生部长组织举办会议表示感谢，并表示有兴趣发展双边伙伴关系。

会议结束之际，双方签署了哈萨克斯坦共和国卫生部和阿富汗伊斯兰共和国卫生部之间的谅解备忘录。

【编译：阿拉依】