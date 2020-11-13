专家建议哈国煤电产业引进新技术

哈通社/努尔苏丹/11月13日 -- 国际绿色技术与投资项目中心（ICZTIP）新闻处消息，在该中心举行的第二届绿色经济和向BAT原则过渡国际会议上，WECOOP环境保护和欧盟环境立法专家弗拉迪斯拉夫·比兹克谈到了欧洲大型供热厂实施BAT的经验，并表示，哈萨克斯坦可以将引进最佳可用技术（BAT）与电厂整体改造联系起来。

比兹克的建议建立在一些欧盟成员国的经验基础上，这些国家已经通过引进BAT和改造发电厂实现了减少污染物排放和提高整体能源效率。

他指出，尽管全球都在向低碳和可再生能源发展，但欧洲仍在运行大型燃煤热电厂。以煤炭在能源平衡中所占份额计算，排名前五的国家包括德国、波兰、捷克、荷兰和英国。欧洲最大的燃煤发电厂有波兰的贝尔查托(5102兆瓦)和科泽尼斯(4016兆瓦)，以及德国的纽拉特(4200兆瓦)、尼德罗森(3400兆瓦)和扬斯瓦尔德(3000兆瓦)。由于使用了现有的最佳技术，所有这些机构都在环境保持方面取得了重大改善，由于采用了最先进的技术，所有这些技术均在环境性能方面取得了显着改善，并且如今已成功与使用环保气体和可再生能源的«相关»电力设施竞争。因为BAT和厂区改造，欧盟的粉尘排放量减少了84%，二氧化硫减少了86%，氮氧化物减少了57%，二氧化碳减少了31%。

据比兹克介绍，最近在德国建立了燃煤电厂Lunen装机容量750 MW和14亿欧元的投资(2013)，净效率超过45%，投资1.5亿欧元(2020年)——完全符合要求。

他还以捷克共和国为例，该国在1993-1998年期间，由于实施BAT第一阶段和电力设施现代化改造，二氧化硫和粉尘排放减少了90%，氮氧化物排放减少了50%。总投资36.3亿美元，各项措施的效果超出预期。

这位专家说，在哈萨克斯坦最大的电力设施引入BAT也可以成为现代化改造计划的一部分。

【编辑：木合塔尔·木拉提】