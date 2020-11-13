哈萨克斯坦和加拿大就航空航天运输领域合作进行讨论

哈通社/渥太华/11月13日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，在哈萨克斯坦-加拿大商业委员会的框架下，以视频会议形式举行了两国航空航天和航空运输领域工作组的首次会议。

尽管因为时差原因，哈萨克斯坦当地时间已经较晚，而加拿大时间还很早，但在线活动仍吸引了来自两国的约100名参与者。

在线上会议期间，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部航空航天委员会及其下属组织的代表介绍了哈萨克斯坦在该领域的成就，哈萨克斯坦进一步发展的优先事项以及两国之间的合作机会。

哈萨克斯坦航空局、哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会介绍了哈萨克斯坦民航业的主要发展方向。

欧洲复兴开发银行的代表审议了哈萨克斯坦运输部门的发展情况，以及该银行参与哈萨克斯坦项目的执行情况。

会议期间，双方就这些领域双边合作的发展进行了现场讨论，达成了协议。

2020年11月还将在哈萨克斯坦-加拿大商业委员会第四次会议的框架内，以在线形式举行一系列活动。

在本月期间，将在不同部门之间举行五次工作组会议，包括农业、采矿和冶金综合体、能源、航空航天、运输、建筑和基础设施、医疗保健和教育领域。

最后的活动将是商业委员会的全体会议，哈萨克斯坦和加拿大政府成员、政府机构代表、两国商业界、学术界和公众都将参加此次会议。

2020年商业委员会的主题是«哈萨克斯坦与加拿大在大流行之后合作的发展：复苏与发展»。

该活动旨在进一步发展哈萨克斯坦和加拿大公司在经济重点领域的业务关系，吸引投资，发展大流行之后的贸易。

哈萨克斯坦-加拿大商业委员会成立于2015年。自成立以来，已举行三场会议（2016年至2017年在努尔苏丹举行，2018年在渥太华举行）。商业委员会由哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Казатомпром）董事会主席皮尔玛托夫和卡梅科（Cameco）公司总裁吉策尔共同主持。

【编译：阿拉依】