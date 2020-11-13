研究：不久留、不扎堆即可显著降低新冠感染率

哈通社/努尔苏丹/11月13日 —— 据新华社消息，英国《自然》期刊日前刊登的一份研究报告显示，大城市里超过八成的新冠病毒感染发生在大约10%的地点。这些地点普遍更拥挤且人们停留时间更久。

报告作者之一、美国斯坦福大学计算机学副教授尤雷·莱斯科韦茨10日总结说，在都市里，餐厅、健身房、旅馆、咖啡馆、宗教场所重新开放后，会发生最大数量的新冠病毒感染。

研究人员所建立的模型显示，“感染地图”呈现非常不均匀的状态，10%的地点发生了超过80%的感染。这些高发地点的特点是空间更小、更拥挤、人们停留得更久。

研究还发现，收入更低的社区居民更容易感染新冠病毒，概率是高收入者的2倍，原因是低收入人群去的杂货店每平方英尺比富人去的店拥挤60%，人们逗留时间也多出17%。

研究给出实用建议，各类场所不必在关闭和开放之间二选一，而是可以限流开放。研究测算认为，将场所内人数保持在最高可容纳人数的20%以内，即可将新冠感染率降低80%。

美国斯坦福大学和西北大学的研究人员依据美国10个最大都市群的手机定位数据建模，完成上述研究。研究的缺陷之一是，学校、养老院、监狱等一些人员聚集场所不在模型考察范围内。