哈萨克斯坦政府总理视察首都社会住房计划建设进度

哈通社/努尔苏丹/11月15日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明视察首都“光明宅基地”社会住房计划的建设进度。

根据“光明宅基地”社会住房计划，将在首都建造拥有3.5万套公寓的住宅区，总面积为190万平方米。目前，居住面积为20万平方米（4073套公寓）的住房正在建设中。超过1000人参与了建设工作，分两班制进行工作。第一阶段的住宅区将于今年投入使用。政府总理指示要高质量地执行所有建设工程，并按计划交付。

根据2020年前10个月的结果，努尔苏丹已交付超过200万平方米的住房。截至今年年底，将增加约8000套经济适用房。其中的966套公寓将用于出租（低收入家庭616套，青年工人350套），1000套公寓用于为教师、医生、警察、消防员、文化和体育工作者提供租住。

2021年计划在在首都交付约1万套社会住房。

截至2020年底，计划在哈萨克斯坦全国交付总面积为1500万平方米的15万套住房。哈萨克斯坦将为社会弱势群体、青年工人、预算组织员工中的3.5万多户家庭提供优惠租房和公寓贷款。

哈萨克斯坦政府副总理斯卡利亚尔、努尔苏丹市市长阔勒格诺夫、工业和基础设施发展部第一副部长吾斯肯巴耶夫等人参与了视察工作。

【编译：阿拉依】



