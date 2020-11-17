南澳大利亚州又现新冠聚集性感染

哈通社/努尔苏丹/11月17日 —— 据新华社报道，澳大利亚南部城市阿德莱德16日报告新增14例新冠确诊病例，均与一天前所报3例本土病例相关。据信这波感染缘于一名隔离酒店员工感染新冠后传染给家人。

阿德莱德所在的南澳大利亚州首席卫生官妮古拉·斯珀里尔告诉澳大利亚广播公司，“（检测）机器不断出阳性结果”，这波聚集性感染“非常明显”关联一家用于隔离入境人员的酒店。

斯珀里尔说：“我们还没得到基因组数据，但我完全肯定病毒来自一家隔离酒店。”

法新社报道，南澳州政府迅速行动，下令隔离数百人并关闭相关学校和商业场所。新增病例包含一名狱警和多名老年陪护人员，可能导致高危人群感染。

阿德莱德是南澳州首府，该州先前数月保持本土病例零新增。南澳州再现本土病例令澳大利亚担忧疫情再次暴发。路透社报道，与南澳州相邻的西澳大利亚州不久前允许人员从其他州进入，如今决定收紧州边界管控，正强制要求跨州进入西澳州的旅客做新冠病毒检测，并接受14天隔离。

澳大利亚疫情控制相对较好，迄今累计新冠病例约2.8万例，累计病亡病例907例，其中大多数出现在毗邻南澳州的维多利亚州。长时间“封城”后，维州连续几周没有新增病例，16日同样报告零新增。

澳大利亚卫生部长格雷格·亨特说，将向南澳州提供全国新冠接触追踪系统和部队人员，协助遏制病毒蔓延。“如果有更多需求，将提供更多（帮助）。”