联合国拨款一亿美元以免七个国家出现饥荒

哈通社/纽约/11月18日 —— 据联合国新闻处消息，受到武装冲突、经济衰退、气候变化和新冠疫情的叠加影响，全球许多地区的饥饿风险正在迅速上升，联合国今天宣布拨出一亿美元紧急资金，为七个饥荒高风险国家提供援助。

联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克表示，也门将获得这笔资金中的3000万美元，是获得款项数额最高的国家，另有2000万美元将用于缓解埃塞俄比亚由于干旱所造成的粮食危机，阿富汗、布基纳法索、刚果民主共和国、尼日利亚和南苏丹将分享剩余的5000万美元。

重回饥荒随处可见的世界“天理难容”

洛科克在声明中表示，“世界或将重回饥荒随处可见的状态，这样的前景令人心碎。而这样的情况如果真的发生在现有食物足以喂饱每一个人的当代，更将是天理难容。”

洛科克表示，“饥荒会导致痛苦不堪且毫无尊严的死亡。它会加剧冲突和战争，会导致流离失所。饥荒对一个国家的影响是长期持续且灾难性的。谁也不应该将重回饥荒视作新冠疫情不可避免的结果。假如饥荒真的再次发生，那只是因为各国在灾难面前无动于衷。”

联合国人道协调厅表示，目前，布基纳法索、尼日利亚东北部、南苏丹和也门都面临着严峻的饥荒风险，在这种情况下，从联合国中央应急基金中放款是防止饥荒发生最为迅速和有效的手段之一。2017年，南苏丹的部分地区也曾发生过一次饥荒。

联合国粮食计划署执行主任比斯利通过社交媒体表示，眼下全球正在经历一段动荡的航程，“正因如此，我们更加应该集中精神、加大努力，避免‘世界’这艘大船撞上饥荒、饥饿、动荡和流离失所的‘冰山’。”

绝不能忽视“危险的火苗”

洛科克和比斯利今天在英国《泰晤士报》上发表联合署名文章表示，让饥荒成为历史是人类最伟大的成就之一。“然而新冠疫情和防疫封锁措施的影响——收入下降、食品价格上升——都仿佛是在干草堆上落下点燃的火柴。如果放任自流，这些危险的火苗就会燃烧起来，可能会夺去数百万儿童的生命。”

两人在评论文章中写道，“诺贝尔奖委员会在将今年的和平奖授予粮食署时曾说，希望全世界都能将目光投向数百万正在承受饥饿或是正在面临饥饿风险的人。我们完全同意。在全球有超过2.5亿人在饥饿的悬崖边缘挣扎的当下，我们绝对不能扭头回避，更加不能置之不理。”