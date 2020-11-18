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    18:08, 18 11月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦和俄罗斯生态部长将讨论乌拉尔河问题

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    哈通社/努尔苏丹/11月18日--据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部新闻处消息，哈萨克斯坦生态部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫祝贺亚历山大·科兹洛夫担任新任俄罗斯自然资源和生态部部长，并提议共同讨论乌拉尔河相关问题。

    生态部长在举行公民在线见面会时，收到了来自西哈州居民关于乌拉尔河枯竭的问题。

    生态部长回答说：“ 我们非常了解这个问题，我们正在着手处理。昨晚我与俄罗斯联邦自然资源和环境部长亚历山大·科兹洛夫进行了交谈，并祝贺他获得任命。早前，我们还与他就乌拉尔河问题进行了交谈，并同意在不久的将来举行会议，讨论解决这一问题的方法。”

    部长还感谢居民在环境问题上的积极反应，并呼吁市民与地区生态部门积极合作，以便能够更快地解决当地的环境保护问题。

    在接见市民期间，不仅听到了市民的问题和投诉，而且还有市民提出要提供帮助。尤其是卡拉干达州的居民瓦迪姆·阿什乌洛夫表示愿意帮助当地的生态部门组织教育，教授市民正确进行废物收集和分类的方法。

    这位市民表示：“我们有30个人，我们准备投入时间用于教授人们正确收集和处理废物的方法。”

    在会面期间，还就养鱼场的活动、林业和野生动植物委员会的活动等提出了一些问题。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    环保 哈萨克斯坦与俄罗斯 黄金储备
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