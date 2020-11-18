德国经济或陷入停滞乃至衰退

哈通社/努尔苏丹/11月18日--据新华社报道，德国中央银行德意志联邦银行16日发布报告，认为受国内外应对第二波新冠疫情的限制措施影响，德国经济在今夏强劲增长过后，可能陷入停滞，甚至衰退。

德意志联邦银行当天发布月度报告。报告认为，整体而言，德国经济可能停滞乃至衰退，但不太可能再现严重经济冲击。另外，疫苗研制进展提振市场信心。

由于疫情反弹，德国本月2日开始“部分封城”。这轮防疫限制措施不如上半年的首轮“封城”严格，具体措施包括关闭各地餐馆、酒吧、影剧院、游乐场等餐饮和文体设施一个月，公共场所聚集规模不得超过2户10人，建议民众避免不必要的旅行和探访等。

德国总理安格拉·默克尔16日与各州官员举行视频会议，讨论当前防疫限制措施能否减缓新增病例快速上升的趋势。

依据德国联邦统计局10月30日发布的数据，德国第三季度国内生产总值环比增长8.2%。不过，从同比数据看，当季德国经济依然下滑4.3%。

今年第一、第二季度，德国经济分别环比下滑1.9%和9.8%。其中，第二季度创下自1970年有季度经济数据统计以来环比最大降幅。