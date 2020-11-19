自国外飞抵首都的旅客中有多少人确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/11月19日--首都第三综合医院主任朱勒都兹·丹巴耶娃向本社记者介绍，在飞抵努尔苏丹的国际航班中，有多少名被送往统一隔离中心进行隔离的旅客确诊感染冠状病毒。

据她介绍，目前，平均每天大约有五到六趟国际航班飞抵努尔苏丹，其中，每天晚上有50至60名没有携带冠状病毒PCR检测证明的旅客被送到统一隔离中心。最近，只有5名接受隔离的旅客确诊感染冠状病毒。

“如果旅客的PCR检测结果呈阴性，那么该旅客就可离开统一隔离中心回家。一般每位旅客都会隔离两天，但通常我们的PCR检测结果出来的很快，有时旅客隔离不到两天就可回家。如果旅客的PCR检测结果呈阳性，且没有任何症状，我们会将其居家隔离。若确诊患者有临床症状，我们会将他们转移至模块化传染病医院接受进一步治疗。”医生补充道。

医生表示：“在这里进行隔离的旅客都是自国外回来的哈萨克斯坦籍公民，有人起飞前没有时间进行PCR​​检测，有人找不到实验室做检测，或者有人没有钱做检测，他们都被带到这里，并免费接受PCR测试。值得一提的是，自国外飞抵努尔苏丹的大多数乘客都携带有冠状病毒PCR检测阴性证明。每班国际航班中只有少数人没有检测证明，并且五岁以下的儿童不需要提供证明。我们这里每天提供三餐。”

根据此前的报道，过去24小时，全国新增762例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例。疫情爆发至今累计确诊病例增至 123097例，累计死亡病例1945例。

【编译：阿拉依】



