苏格兰作家凭借其处女座获得布克奖

哈通社/伦敦/11月20日--据塔斯社报道，苏格兰作家道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stewart）凭借他的处女作《夏奇·贝恩》（Shuggie Bain）获得2020年布克文学奖。

这部小说基于作者的童年记忆，讲述了一个孩子在1980年代格拉斯哥一个贫穷家庭中长大的故事，这个城市失业率高且吸毒成瘾率高。主人公的母亲艾格尼丝（Agnes）与酒精成瘾作斗争，最终她所有的孩子都离开了家。只有夏奇（Shaggi）留下来陪伴母亲，夏奇是一个与其他同龄人不同的男孩，他在世界每一个地方都有秘密。

在作家16岁时，他的母亲在死于酗酒，这本书是献给她的。 44岁的斯图尔特是历史上第二位获得布克奖的苏格兰人。据评审团主席玛格丽特·巴斯比介绍，评审们的意见是一致的，他们只花了一小时的时间来决定结果。

今年布克奖短名单入围的得主除了斯图尔特之外还有五位作家，他们分别是布兰登·泰勒、马萨·蒙吉斯特、阿芙尼·多西、齐祁·丹加雷姆加和黛安·库克。

布克奖是世界上最负盛名的文学奖之一，设立于1968年。起初，布克奖仅授予居住在英国、爱尔兰及英联邦国家作家。但是从2014年起，评审团允许以英文撰写并在英国出版作品的来自世界其他国家的作家申请该奖项。

【编译：阿拉依】







