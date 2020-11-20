阿拉木图在全国“智慧”城市排名中名列第一

哈通社/阿拉木图/11月20日--阿拉木图市数字化部门负责人巴扬·科尼尔巴耶夫介绍了阿拉木图市数字基础设施的发展情况。

据负责人介绍，目前，该市正在连同电子政府的服务集成商“Zerde”共同开发阿拉木图市政府的IT架构。为此，已对信息系统进行了清点，对当前情况以及进一步发展的优先事项进行了分析。

根据今年上半年的结果，阿拉木图在全国各州“智慧”城市评级中排名第一。2019年，阿拉木图排名第二。该评级由授权机构根据智慧城市的参考标准在信息化领域进行。该标准包括11个城市生活区域中的100多个项目。

目前，阿拉木图市政府提供的90％的公共服务类型都是电子的。

为了及时提供信息并与IT社区进行积极互动，已经开发了digital-almaty.kz门户网站。在该平台上，开发人员可以为城市数字化提供想法。

“如果您有有趣的关于应用程序或创建新信息系统的想法，可以将其发布在门户网站上。如果您的建议值得采纳，我们将协助其实施。我们会邀请IT专业人员，富有创意的数字组织者使用我们的门户网站并发表他们的想法。”负责人总结道。

【编译：阿拉依】