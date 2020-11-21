联合国秘书长呼吁二十国集团领导人团结合作共克时艰

哈通社/努尔苏丹/11月21日--据新华社消息，联合国秘书长古特雷斯20日呼吁二十国集团领导人团结合作，共同应对新冠疫情、气候变化以及发展中国家债务负担过重等威胁与挑战。

古特雷斯在纽约联合国总部举行的记者会上说，他将通过视频方式参加21日至22日举行的二十国集团领导人峰会，并将向与会领导人传递一个明确的信息：“我们需要团结与合作 ” 。

在谈到应对新冠疫情目前面临的主要问题时，古特雷斯呼吁二十国集团领导人全力支持由世界卫生组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器 ” 国际合作倡议，早日填补该项目当前280亿美元的资金缺口，这些资金对全球大规模生产、采购和交付新冠疫苗和工具至关重要。

对于因新冠疫情等原因引发的发展中国家债务问题，古特雷斯呼吁二十国集团领导人增加国际货币基金组织可用的财政资源，以帮助脆弱国家渡过难关。

在谈到近期一些国家和地区组织在气候行动方面所做出的重大承诺时，古特雷斯表示，一个旨在到2050年实现零排放的全球联盟正在形成。他同时呼吁，二十国集团成员采取包括对碳实行定价、终止化石燃料补贴、停止建设新的燃煤电厂等措施。