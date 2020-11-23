全球大学大会在努尔苏丹以线上模式举行

哈通社/努尔苏丹/11月23日--为了让联合国成员国青年积极参与实施2030年可持续发展目标（SDG），11月20日，G-Global国际秘书处与以下合作伙伴：欧亚国立大学、阿尔法拉比哈萨克国立大学、阿拜哈萨克国立师范大学、图兰大学、欧亚大学协会（EURAS）和南南合作委员会合作组织了全球大学大会。

在线上举行的活动中，在国际大会«G-Global-21世纪的世界»的最后一天，哈萨克斯坦大学和外国大学的校长、欧亚大学协会（EURAS）的负责人、联合国教科文组织的代表、高等教育机构的教授和学生代表，以及世界知名的权威专家，例如艾拉·甘地、恩迪莱卡·曼德拉等出席了会议。

在大会期间，与会人员讨论了青年对2030年可持续发展目标（SDG-2030）认识的相关性、大学和学生实施SDG-2030的参与度、冠状病毒大流行对国际关系、经济和社会领域的影响，各研究机构和研究中心在大流行期间的国际合作 ，以及大流行后时期的互动、教育和科学方面的最佳做法和知识交流等问题。

值得一提的是，2019年9月17日至11月29日，G-Global国际秘书处与联合国2030年青年战略、哈萨克斯坦首任总统基金会、QS Worldwide、丝绸之路大学网络（SUN）、UNION国际大学协会、社会责任大学网络（USRN），欧亚大学协会（EURAS）、潘基文可持续发展研究所、阿尔法拉比哈萨克国立大学（KazNU）和欧亚国立大学等合作伙伴一起共同举办了第一届全球大学大会«青年对实施2030年可持续发展目标的贡献»。

来自世界各地的1000多所大学参加了国际大会。大会得到了联合国秘书长青年特使贾亚特玛·维克拉曼纳雅克的支持。

作为举行大会的结果，全球大会的参与者制定了《阿拉木图宣言》«大学在实施2030年可持续发展目标中的作用»。迄今为止，《阿拉木图宣言》已经得到世界上1000多所大学的支持。

【编译：阿拉依】