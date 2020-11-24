哈萨克斯坦与欧盟就进一步加强海关合作进行讨论

哈通社/布鲁塞尔/11月24日--哈萨克斯坦与欧盟海关合作小组委员会23日举行第四次线上会议，该委员会是2015年根据哈萨克斯坦与欧盟达成的加强伙伴关系与合作协定设立的机构。

欧盟是哈萨克斯坦的重要贸易和投资伙伴。与欧盟的贸易额每年占哈萨克斯坦外贸营业额的30％至50％，并且吸引了外资进入国家经济。

2020年前5个月，哈萨克斯坦与欧盟的双边贸易额达到116亿美元，占哈萨克斯坦总贸易额的33.2％。其中，哈萨克斯坦最大的贸易伙伴是意大利、荷兰、法国和希腊。

会议审议了诸如贸易便利化、促进过境自由、实施国际海关和贸易标准、执法活动，包括与打击毒品贩运和烟草制品走私有关的活动等重要问题。

双方还在去年通过的欧盟中亚战略的背景下讨论了海关合作的新机会，以确保欧洲和亚洲之间的连接。

有效利用该战略的潜力将有助于改善公民的经济福祉，创造就业机会并确保欧洲和亚洲之间供应链的安全。

在四年的时间里，小组委员会已成为一个有效的国家间平台，并已成为哈萨克斯坦和欧盟海关服务以及双方的其他国家机构之间互动的重要机构。双方商定在小组委员会的框架内进一步发展合作。

【编译：阿拉依】



