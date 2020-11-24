塞梅市大学生在独联体国家互联网奥林匹克竞赛中获胜

哈通社/塞梅/11月24日--来自塞梅市的一名大学生在独联体国家互联网奥林匹克竞赛中获胜。

塞梅市选举委员会主席在英诺拉·托卡耶夫表示：«来自塞梅市的一名大学生在独联体国家的互联网奥林匹克竞赛中获胜。今天，我们代表独联体议会代表大会和中央选举委员会主席颁发了前十名的证书。这些学生在哈萨克斯坦伟大启蒙家阿拜诞辰纪念年充分地在世界舞台上代表了我们城市的地位。我相信这些学生的前途光明，他们可以通过选举成为市长或州长，他们可以成为马吉利斯代表，甚至是国家总统。»

对于学生们来说，参加比赛已经成为一种真正的动力。例如，奥林匹克竞赛的参与者之一、塞梅医科大学的学生叶勒达尔·阿扎玛特，在奥林匹克竞赛结束之际就已经开始考虑自己的政治前途。他分享道：«我之前参加过各种比赛和辩论，但这是我第一次参加这种规模的奥林匹克竞赛。竞赛以测试的方式进行，非常有趣。在准备测试时，我学到了很多东西。将来我将需要这些知识，因为我已经知道可以选举多少人，如何举行选举。这次奥林匹克竞赛也为我带来了未来的动力，在了解法律之后，我知道我将能够以选民身份参加选举。»

这些学生认为他们不会就此止步，将来他们还将继续积极参加此类活动，并积累在政治领域进一步发展的经验。

【编译：阿拉依】