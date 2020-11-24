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    15:13, 24 11月 2020 | GMT +6

    欧亚经济联盟为哈萨克斯坦带来哪些优势？

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    哈通社/努尔苏丹/11月24日--哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长詹妮尔·库舒阔娃介绍欧亚经济联盟对哈萨克斯坦带来的优势。

    副部长在新闻发布会上说：“哈萨克斯坦加入欧亚经济联盟的最重要优势包括拥有1.84亿人口的庞大消费市场。这使我们有机会增加高等和中等加工程度的货物出口。目前，产品线的多样化已经超过了成品的2倍。”

    据她介绍，哈萨克斯坦公民在欧亚经济联盟成员国工作时，已经为我们国家的公民创造了所有必要条件：相互承认教育文件，在入境之日起30天内无需注册登记，并且对入境没有任何限制，对就业一般也没有限制。

    副部长指出，另一个重要因素是欧亚经济联盟成员国工人的养老金规定。在不久的将来，一项国际协议将生效，这将允许出口退休金。在53个行业中推出一个统一的服务市场。建筑、旅游、批发和零售贸易、广告和其他部门的许可证和资格要求是相互承认的。

    她还列举了以下优点：减少了货物的海关申报，相互承认合格证书、兽医和卫生文件等，从而减少了将货物运送至欧亚经济联盟的所需文件。

    “所有这些都大大简化了我们工会内部的货物流动。在与第三国达成自由贸易协定的框架内扩大销售市场。与越南、塞尔维亚、伊朗、新加坡签订的自由贸易协定为进一步增加货物出口提供了机会。”副部长总结道。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    哈萨克斯坦 欧亚经济联盟 黄金储备
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