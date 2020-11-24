哈萨克斯坦央行正在研究引入数字货币问题

哈通社/阿拉木图/11月24日--哈萨克斯坦中央银行正在研究在哈萨克斯坦引入中央银行数字货币 (Central bank digital currency – CBDC) 的问题。

根据国际清算银行进行的一项调查，在2020年初，接受调查的中央银行总数中有80％银行参与了CBDC的工作，包括从进行研究到实施试点项目。

据哈萨克斯坦央行新闻处消息，支付系统的数字化转型与世界上大多数中央银行都息息相关。哈萨克斯坦央行与其他国家的28个中央银行一起参加了主要的国际数字货币研究小组的工作。央行的专家正在与国际清算银行和国际货币基金组织一起研究监管数字货币的方法。

哈萨克斯坦央行也是中国、东南亚、加拿大、新加坡和欧盟的许多国家/地区引入数字货币试点项目的观察员。

目前，考虑到各种技术基础设施和监管方法，正在就哈萨克斯坦引入数字货币的各种方案的拟定一份报告。该报告计划于2021年下半年出版。

央行指出，将来，根据与所有有关政府机构、国际金融组织、市场参与者和专家团体的文件讨论结果，计划实施一个试点项目，以分阶段在哈萨克斯坦引入中央银行的数字货币。

数字货币技术应结合现金和非现金支付的优势，以进一步提高国内的支付效率和可用性。与此同时，数字货币旨在使支付基础设施多样化。在试行期之后，数字货币正在中国、日本、加拿大和欧盟国家进行积极测试。俄罗斯联邦正在考虑正式执行数字货币政策。

【编译：阿拉依】