哈萨克斯坦代表团出席第十三届中亚-韩国合作论坛

哈通社/首尔/11月25日--据外交部消息，由外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德率领的哈萨克斯坦代表团出席了第十三届中亚-韩国合作论坛。

韩国外交部长康京和、塔吉克斯坦外交部长西罗吉丁·穆赫里丁、土库曼斯坦外交部长拉希德·梅雷多夫、乌兹别克斯坦外交部长阿卜杜拉齐兹·卡米洛夫，以及吉尔吉斯斯坦第一副外交部长努尔兰·尼雅扎列夫也出席了该活动。

各国外交部长讨论了在卫生保健、远程教育、标准化和环境等领域的合作问题。

在医疗保健领域，各代表团就有效合作抗击COVID-19大流行，克服其对区域经济的负面影响和加强对外经济活动进行了深入的意见交流。

与会人员还谈到了远程教育、教学人员的专业发展等问题。与会者同意交流使用数字技术实施教育计划的经验。

在技​​术标准化领域，各外长讨论了消除贸易技术壁垒，提高产品质量和竞争力以及中亚和韩国的国家标准等问题。

与会人员一致认为，有必要在迈向绿色经济的道路上进行深入的系统改革，以减轻对环境和自然资源的负担。

在中亚经济现代化方面，韩国的经济和技术潜力令人关注。为了最大程度地减少对我们各国社会经济状况的损害，决定指导论坛努力恢复贸易和经济合作。与会者计划将重点放在具有重要战略意义的多边合作领域。

由中亚国家工商会和韩国国际贸易协会（KITA）参加的商务理事会第一次会议也以在线形式在论坛的间隙期间举行。

总的来说，在相互尊重和互利的基础上加强中亚国家与韩国之间的多方面合作符合该地区的共同利益，是可持续发展的重要因素。

作为举行论坛的结果，中亚国家和韩国外交部长通过了一项联合声明。

【编译：阿拉依】



