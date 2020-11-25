哈通社/北京/11月25日--据哈萨克投资国有公司新闻处消息，在第十二届中国海外投资博览会框架内，第三届哈中产能与投资合作论坛在北京举行。

主办单位是中国产业海外发展协会和哈萨克投资国有股份公司。来自哈萨克斯坦和中国的200多名准国家机构代表以及两国商业界的代表参加了此次活动。

哈萨克斯坦外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫在论坛开幕式上指出，哈中两国之间的贸易、经济和投资关系正在蓬勃发展。

为了最大程度地减少冠状病毒大流行对哈萨克斯坦经济的负面影响，哈萨克斯坦总统决定创建新的投资工具。国家元首还指出，需要进行转型和改革，以提高投资吸引力，确保国家政策的透明度和可预测性。

外交部副部长说：“根据国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，正在开展相关工作，以战略投资协议的形式为大型投资者引入额外的支持工具。该协议将为投资者提供全面的一系列国家支持措施，包括税收优惠、优惠融资、有保证的国家采购，以及出口支持。重要的是要注意保证立法的稳定性。”

在专门讨论在大流行背景下恢复工作以及哈萨克斯坦与中国之间进一步投资合作潜力的小组会议上，哈萨克投资国有股份公司董事会主席包尔詹·萨尔特巴耶夫介绍了哈萨克斯坦的投资机会。

同时，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）中国区代表马利科夫向与会者介绍了AIFC平台提供的在哈萨克斯坦和中亚开展业务的独特条件。中国产业海外发展协会会长胡卫平、中国国家发改委外资司副司长郑持平等人也在论坛上发表了讲话。

活动期间，与会者讨论了在大流行期间实施投资项目的合作问题，投资合作的前景，两国企业在实施联合投资项目时可能面临的风险，以及克服这些风险的方法。

哈萨克斯坦-中国联合实施的各类处于不同的发展阶段的项目总价值为247亿美元，将创造超过2.5万个就业岗位。已经实施了总价值为40亿美元的16个项目。其中包括高科技项目，例如汽车和电动汽车的生产、菜籽油的生产以及三个总装机容量为180兆瓦的太阳能发电厂。在农工综合体、采矿和冶金综合体、基础设施、轻工业和食品工业领域实施的项目计划在明年投产。

【编译：阿拉依】



