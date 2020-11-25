《欧亚经济联盟与中国海关信息交换协定》正式生效

哈通社/努尔苏丹/11月25日 —— 据欧亚经济委员会发布消息，《欧亚经济联盟与中国国际运输货物和交通工具信息交换协定》已经正式生效。

消息称，联盟成员国中央海关和中国海关总署将作为信息交换的授权实施单位。《协定》规定分阶段开展信息交换的实施办法，双方将签署专门议定书，明确具体执行条件。

欧亚经济委员会海关合作委员潘克拉托夫表示，《协定》谈判过程中，双方一致认为，海关信息交换有利于促进贸易发展，确保货物跨境运输安全。《协定》签署有助于海关部门开展工作，并使对外经济活动参与者从中获益。

为加快《协定》实施进度，欧亚经济委员会同联盟成员国一道，共同制定《联盟成员国中央海关部门和中国海关总署实施信息交换程序议定书》草案。2019年12月，《议定书》第一轮谈判在哈尔滨举行，双方就信息交换初期阶段的相关条款达成一致，计划在全球疫情形势好转和边境开放后，举行第二轮谈判和技术专家会谈，为《议定书》签署做好准备。

《欧亚经济联盟与中国国际运输货物和交通工具信息交换协定》于2019年6月在圣彼得堡国际经济论坛期间签署。