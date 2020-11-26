马吉利斯议长主持召开国际议会会议

哈通社/努尔苏丹/11月26日--据哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）新闻处消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林在国际议会会议上发言时强调，哈萨克斯坦议会制模式的基础是由民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫奠定的。

一年一届的国际议会会议由马吉利斯在首任总统日之际组织举办。今年，会议将专注于民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦议会制形成和发展中的作用。

来自越南、意大利、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦、捷克共和国、欧洲议会和突厥语国家议会的领导人和代表出席了本次视频会议。

马吉利斯议长在谈到这一主题的相关性时强调了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在我国独立的各个阶段所发挥的特殊作用。

与此同时，议长强调说，正是努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的改革始终推动着哈萨克斯坦议会制度的进一步发展。

“议会”的概念及其两院制结构最初是由哈萨克斯坦首任总统于1995年在《宪法》中提出的。民族领袖成为新的渐进式宪法改革的主要制定者，因此，自2007年以来，我国实行了按比例分配的马吉利斯议会代表的选举制度。2017年宪法改革的结果是将总统权力重新分配给议会和政府。

马吉利斯议长强调，由民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫所采取的有关抗击冠状病毒大流行和恢复经济增长的措施都得到了包括立法方面的支持。

议长总结说道，由于首任总统的改革，哈萨克斯坦多党议会达到了公认的国际标准，在社会与政府之间建立了建设性的对话。公开性、责任感和进一步加强民主化进程的方针是民族领袖确立的不可动摇的议会价值观。而这种议会制模式不仅证明了其价值，而且在当前困难的情况下变得特别重要。这使哈萨克斯坦能够成功应对当今时代的挑战。

【编译：阿拉依】



