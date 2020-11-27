哈萨克斯坦和蒙古计划加强贸易和经济合作

哈通社/努尔苏丹/11月27日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，11月26日，举行了哈萨克斯坦-蒙古政府间贸易、经济、科学、技术和文化合作委员会第8次会议，哈萨克斯坦和蒙古计划建立联合商业委员会以发展双边关系。

哈萨克斯坦和蒙古正在讨论签署路线图，以加强哈萨克斯坦和蒙古2021-2024年的贸易和经济合作。

贸易和一体化部长巴赫特•苏勒坦诺夫在讲话中说：“我们还计划建立一个哈萨克斯坦-蒙古商业委员会，这将是维持和建立商业联系、交流可用商业机会，实施项目和合资企业的良好平台。”

在在线会议上，双方还讨论了建立一个可靠的运输和物流走廊的重要性，以确保货物以竞争性条件流动。在大流行这一背景下，维护定期货物运输、国际定期公共汽车和直航对于发展国家之间的双边关系至关重要。

贸易和一体化部长在总结会议结果时指出，在政府间委员会工作框架内达成的协议无疑将进一步推动两国之间的贸易和经济关系进一步发展，这将有助于哈萨克斯坦和蒙古的战略伙伴关系。

哈萨克斯坦和蒙古特命全权大使以及两国有关国家机构和组织的代表出席了政府间委员会会议。

值得一提的是，哈萨克斯坦和蒙古之间的贸易额在2019年达到7600万美元。在2020年前9个月中，相互贸易额达到2480万美元。从哈萨克斯坦到蒙古的出口额为2350万美元，进口额为130万美元。

【编译：阿拉依】



