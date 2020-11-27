哈政府第一副总理出席欧亚经济委员会在线会议

哈通社/努尔苏丹/11月27日--据政府总理官网消息，欧亚经济联盟各成员国政府副总理在欧亚经济委员会在线会议上讨论了延长飞机和零配件出口期限、建立欧亚经济联盟统一求职平台、确定公共采购商品的原产国等问题。哈萨克方面由在政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫出席并发言。

欧亚经济委员会决定将飞机及其零部件的临时出口期限延长一年，这一措施将在2020年至2021年期间实施。

与会者同意批准用于为国家（市政）采购目的确定某些类型商品的原产国的规则草案。

该文件旨在规范在一个成员国的供应商参与另一个欧亚经济联盟成员国的公共采购的情况下确定商品原产国的程序。该规则将于今年年底获得批准。

欧亚经济委员会对«无国界工作统一搜索系统»项目章程进行了修改，将项目标准软件、技术和业务文件的使用权免费转让给欧亚经济联盟成员国的国家信息系统。

目标是创建一个统一搜索引擎，以获取有关空缺职位和求职者的信息，这些信息包含在欧亚经济联盟国家的就业和就业领域的信息系统中。该项目涉及所有成员国的国家系统。该项目的实施将使欧亚经济联盟成员国的公民能够在成员国境内求职或发布招聘信息，并在签署许可协议后进行互动。

此外，委员会成员批准了一份在欧亚五国建立和启动数字运输走廊生态系统的服务和数字基础设施清单。 欧亚经济联盟数字运输走廊生态系统旨在帮助业务合作伙伴在高效安全的环境中交换整个供应链中的物流信息，并与国家/地区和国际一级的授权机构进行具有法律意义的电子互动。该生态系统计划在2025年形成。

【编译：阿拉依】



