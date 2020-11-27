东京确诊人数再创新高 日本新冠小组会长称依靠个人努力已无法遏制疫情

哈通社/努尔苏丹/11月27日--据共同社消息，日本东京都27日通报新确诊570人感染新型冠状病毒。超过本月21日的539人，再创新高。

日本政府新型冠状病毒感染症对策小组会会长尾身茂27日在众院厚生劳动委员会就防疫措施表示，«已经过了依靠人们个人努力的阶段»，认为应加强中央和地方政府的对策。

尾身强调：«除了个人的努力外，还必须缩短餐饮店的营业时间、限制疫情扩大地区和其他地区的人员往来»。他呼吁中央和地方政府«带着当事人意识共同抱有危机感极其重要»。

日本的新增感染者26日再次超过2500人。重症患者创新高，达到410人，死亡人数也有所增加。最近一周的感染人数较2周前翻番，专家抱有强烈危机感。

向厚生劳动省建言献策的专家组织透露，首都圈有4～5成的人感染途径不明，关西和中部地区也分别高达6成和4成。聚集性病例的发生地点呈现多样化，例如酒会、职场、外国人社区等，曾对日本控制疫情发挥效果的«早发现防扩大»措施已接近极限。

小组会25日提出的建议指出，有多个地区的疫情相当于小组会标准中第二严重的«第三阶段»（感染骤增）。虽然最终判断仍由都道府县知事作出，但列举了札幌市、东京23区、名古屋市和大阪市。有观点认为，大阪市已逼近最严重的«第四阶段»（疫情爆发式扩大）。

小组会的建议中担忧«若这一状况持续下去，可能会陷入常规医疗能够救助的生命得不到救助的事态»。提出必须尽快研究今后3周尽可能限制与«第三阶段»地区的人员往来、提供酒类的餐饮店缩短营业时间。