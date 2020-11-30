能源部长抵达克孜勒奥尔达州进行工作访问

哈通社/克孜勒奥尔达/11月30日--据克孜勒奥尔达州政府新闻处消息，哈萨克斯坦能源部长努尔兰·诺海耶夫今日抵达克孜勒奥尔达州进行工作访问。

能源部长与克孜勒奥尔达州长阿布德哈勒科娃一起访问了克孜勒奥尔达配电股份公司，并熟悉了其工作。

该公司自1964年以来一直在运作，现有1016名员工。该公司为克孜勒奥尔达州供电。目前，该州的电力线长度为10046.3公里，其中地上电线为9924.4公里，电缆线路为121.9公里。

目前，克孜勒奥尔达配电股份公司的电网和设备的磨损度为72％。该州的1837个变电站中，有1239个是25年前建成的。上述站点的磨损率为69％。

代表团还参观了该公司的博物馆，了解了企业历史。

随后，能源部长和州长访问了克孜勒奥尔达热电厂。该厂于1964年投入运行，为区域中心提供集中供热。该厂的供暖网络长度为186.8公里。

在访问该设施期间，州长提出了对现有热电厂进行现代化改造的问题，特别是更换三台容量为45兆瓦的燃气轮机，并建造容量高达150兆瓦的联合循环燃气电厂。

能源部长支持该州州长关于使用高效现代技术更新和建设热电厂的倡议。

【编译：阿拉依】



