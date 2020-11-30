新加坡女子诞下携带新冠抗体男婴

哈通社/努尔苏丹/11月30日--据新华社报道，一名孕期感染新冠病毒的新加坡女子最近生下一名携带新冠病毒抗体的男婴，为研究新冠病毒的传播途径是否包括母婴传播提供了新线索。

新加坡《海峡时报》29日报道，一名新加坡女子3月和家人赴欧洲度假后感染新冠病毒，确诊时已怀孕10周。这名女子当时症状轻微，住院治疗接近20天后康复。她本月7日在新加坡国立大学医院生下一名重3.5千克的男婴。医生检查确认，这名男婴没有感染新冠病毒，携带新冠病毒抗体。

医生告诉这名女子，她体内的新冠抗体“消失”而男婴携带抗体。她说：“医生推测我在孕期把体内的新冠抗体转移给他（男婴）了。”

这名女子先前不担心会把新冠病毒传染给孩子。据她了解，新冠病毒由母亲传染婴儿的概率非常低。

按世界卫生组织的说法，暂时不清楚感染新冠病毒的孕妇是否会在孕期或生产时把病毒传染给胎儿或婴儿。医务人员迄今没有在羊水或母乳样本中检测出活性新冠病毒。

美国纽约长老会和哥伦比亚大学欧文医学中心的医生10月在《美国医学会杂志·小儿科》月刊发表文章，说新冠病毒由母婴传播的情况罕见。