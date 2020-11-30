“世界杰出政治家—努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫”国际研讨会举行

哈通社/努尔苏丹/11月30日--在哈萨克斯坦首任总统日前夕，在国家新闻发布中心举行了主题为“世界杰出政治家—努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫”的国际会议。

该活动由哈萨克斯坦总统领导的战略研究所和哈萨克斯坦外交部共同组织。

会议的主要目的是讨论哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的贡献，以及纳扎尔巴耶夫的国际举措在全球和历史进程中的意义。

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在其著作《他创造历史》一书中称努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为“一个全球性的政治家”，并指出哈萨克斯坦首任总统、民族领袖在建立和加强国家方面的杰出作用。

前联合国秘书长、全球绿色增长研究所理事会议长潘基文、英国前首相托尼·布莱尔、哈萨克斯坦参议院议长玛吾林•阿什姆巴耶夫、国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫、哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特·麦米、亚洲相互协作与信任措施会议秘书处执行主任海拉特·萨热拜、纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫、公众人物叶尔穆哈梅特·耶尔特思巴耶夫等政治和公众人物参加了本次研讨会。

与会者在讲话中指出了首任总统在建立哈萨克斯坦主权、建立有效的公共管理体系，以及在国家历史的最新阶段确定国家发展的优先事项方面的作用和重要性。发言者表示，按照历史标准，纳扎尔巴耶夫在短期内不仅成功建立了一个基于社会和经济稳定的成功国家，而且在全球安全与发展领域提出了许多突破性举措。

与会者还讨论了民族领袖在哈萨克斯坦建立国际关系、建立多载体外交政策的战略路线、外交政策举措中的努力和成就。

中央政府机构、政府和公众人物的代表，来自知名大学的国内外学者、专家、外交官也出席了会议。

【编译：阿拉依】